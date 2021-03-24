شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق بـ80.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أعمال إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية «الصوامعة شرق» بدائرة مركز أخميم.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، أن المشروع يتم تمويله من قرض البنك الدولى للتنمية المحلية بتكلفة تبلغ ٨٠.٥ ملايين جنيه، لافتا إلى أن المحطة يجرى إقامتها على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع للعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ٨ آلاف متر مكعب / يوم، لتحقيق الإستفادة لما يقرب من 45 ألف مواطن من أهالى قرية الصوامعة ونجوعها.

وأشار اللواء بدرى، إلى أنه تم البدء في أعمال تنفيذ المشروع في ديسمبر ٢٠٢٠، وأنه من المتوقع الإنتهاء من أعمال التنفيذ ودخول المحطة للخدمة في ديسمبر ٢٠٢١.

رافق المحافظ خلال الجولة النواب محمد محمود لبيب، وزكريا حسان، وشعبان لطفى، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى أخميم وساقلتة وحى الكوثر.