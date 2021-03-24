شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 177 محضر إشغالات وتعديات على الطريق العام في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

حيث شنت شرطة المرافق في محافظة الأقصر اليوم الأربعاء حملة مكبرة بمناطق سوق الصنايع، السوق السياحي ،شرق السكة، موقف ارمنت شوارع المدينة، المنشيه، التلفزيون، تحت اشراف اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد ف محافظة الأقصر واللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر الحكمدار وبقيادة كل من اللواء اشرف الامير مساعد مدير امن الاقصر والعميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق والرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 177 محضر تضمنت 29 محضر أشغالات، 11محضر نظافة عامة، 31محاضر مضبوطات متنوعة، 9محاضر لباعة جائلين، و79ازالات إدارية، 15 محضر تصالح فورى لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى تقدم الشيشة.