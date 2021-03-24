شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد مدرستين للغات في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مدرستي الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بمنطقة إبنى بيتك بالعريش، و25 يناير الرسمية للغات بالعريش، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سالم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ قام بمعاينة المبنى الجديد بمدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، بجانب معاينة المبني الجديد في مدرسة 25 يناير الرسمية للغات.

وأكد المحافظ علي نقل مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات الي موقعها الجديد اعتبارًا من العام القادم، لاستيعاب اي زيادة في اعداد المتقدمين ، والغاء قائمة الانتظار للمدارس التجريبية.