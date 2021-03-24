شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تفاصيل استخدام الكتب والأجهزة الإلكترونية في امتحانات «أولى وثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل استخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

١) يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية «لمنع ظاهرة الغش» باستخدام هذه الأدوات.

أما «الثانوية العامة» سوف تسمح بدخول التابلت لان امتحاناتها الكترونية ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الإنترنت.

٢) لم نطبع كتبا ورقية هذا العام وبالتالي «لا يملك كل الطلاب هذه الكتب» ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة.

ولذلك ستوفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات، وأرجو أن نثق في قدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان، علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

٣) من المهم جدا التقييم في جو من «تكافؤ الفرص» حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات.