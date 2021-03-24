شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن دواجن مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا اليوم الأربعاء تشكيل لجنة لقيادة حملة تموينية مكبرة على المجازر، واستمرار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسعار والتراخيص داخل مركز بيلاز

وأسفرت الحملة عن التالي :

- ضبط ٢٠٠٠ كيلوجرام دواجن مجهولة المصدر مذبوحه خارج المجازر المرخص لها قانونا وبدون إشراف بيطرى واستخدام علامات تجارية ملك للغير ( غش تجارى ) وضبط عدد من الاستيكرات المزوره.

- ضبط ١٥ كيلوجرام لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

- محضر عدم إعلان أسعار لأحد المحلات.

- محضر عدم ترخيص لأحد المحلات.

تم تحرير محاضر جنح أمن دوله طوارئ للمخالفين، وقال رئيس المدينة إنه جاري العرض على النيابة العامةز

جاءت الحملة بحضور كل من الدكتوره عزه شحاته، مدير الإداره البيطريه ببيلا، والدكتور رامى سلامه، رئيس الصحه العامه والمجازر والتفتيش على اللحوم في حملة مكبره ضمت كلا من الدكتور محروس حمد، والدكتور الشيشتاوى محمد، إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بكفر الشيخ والدكتور محمد حجاج، رئيس الحفظ والتبريد بالمديرية ورمضان عبدالمنعم كبير أخصائيين إدارة تموين بيلا ورضا بدوى إدارة تموين بيلا .

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات