شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يبحث سبل توعية المزارعين مع منظة «اليونيدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر مع المهندس عمر رياض نائب المنسق الوطني لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بمصر، حيث بحثا سبل توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلاً من حرقها لعدم الإضرار بالبيئة داخل نطاق محافظة الأقصر .

وعرض ممثل المنظمة خطة «اليونيدو» لتوعية المزارعين ومنتجي القصب بالأقصر وقنا ورواد الأعمال وأصحاب الشركات والجمعيات الزراعية بأهمية تدوير مخلفات القصب والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في اطار خطة المنظمة لرفع الوعي البيئي والصحي عبر التوعية بأهمية الاستفادة من مخلفات القصب، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الأقصر والتشبيك مع كافة الجهات ذات الصلة لبحث انسب الطرق للانتفاع من المخلفات، وذلك الحاقاً لما تم مناقشته مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر حول رفع الوعي البيئي للمزارعين ومنتجي القصب للحد من عمليات حرق «سفير القصب» والاستفادة من المخلفات الزراعية بشكل يراعي الابعاد البيئية والصحية في محافظة الاقصر .

من جانبه اكد نائب المحافظ خلال لقائه مع ممثل المنظمة ضرورة تعريف المزارعين بالأساليب المثلى وطرق التخلص الأمن المخلفات الزراعية والانتفاع منها عموماً في انتاج مواد عضوية واسمدة واعلاف وخلافها لافتاً إلى ان المحافظة تقدم كافة اوجه الدعم لتنفيذ برامج توعوية تعمل على دعم الزراعة والمزارعين بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة في محافظة الأقصر .

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من امل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ورمضان صديق وكيل وزارة البيئة بالأقصر وسعدي عبدالقادر مدير ادارة البرامج الاجنبية في محافظة الاقصر .