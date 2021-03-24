شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية من خلال التابليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم استخدام الكتب أو الأجهزة الالكترونية في امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، مشدد على أنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.

وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: أما "الثانوية العامة" سوف تسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها الكترونية ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت، موضحا أنه لم يتم طبع كتب ورقية هذا العام وبالتالي "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة .

وتابع الوزير: سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات وارجو ان نثق في قدرتنا على هذا بما يتناسب مع اسئلة الامتحان علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

وقال الوزير : من المهم جدا التقييم في جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات.

