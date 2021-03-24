شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل وصلت إلى 76.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لـ 76.7 % بعد تعافى 150924 حالة حتى اليوم.

وأوضحت بيانات الوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 196709 من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و11680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.