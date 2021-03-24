شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يمكن عقد امتحانات أولى وتانية ثانوى من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه "لن تنعقد امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل، لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعى بما يخل بتكافؤ الفرص، ويفقد الامتحان من مضمونة وكلنا نعلم ذلك جيدا".

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه تدريبى، أو كانت ظروف الجائحة تحول تماما دون الحضور إلى المدرسة، ولكنه ليس حلا مثاليا، طالما أن الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس، وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش، لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وبإذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك أن الغش جريمة فى حق صاحبها وحق الآخرين".