باقٍ 6 أيام.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين ما لكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن ما لكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءاً، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.