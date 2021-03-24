شكرا لقرائتكم خبر عن «التسامح الديني وأهميته فى بناء المجتمعات».. حلقة بحثية في قصر ثقافة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة كفر شكر حلقة بحثية بعنوان «التسامح الديني والتفاهم والتعايش بين الثقافات والأديان والحضارات» أدارتها هبة عبدالرؤوف.

وبدأت الحلقة البحثية بكلمة ألقاها الشيخ جلال السيد بمديرية الأوقاف بكفر شكر، تحدث خلالها عن التسامح وأهميته في بناء المجتمعات، ساردًا العديد من الأمثلة التاريخية، كما تحدث د. عبدالباقي السيد أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بجامعة عين شمس، عن التسامح والتعايش في المجتمع بين الأديان وأهميتها ضاربًا مثلا بمجمع الأديان في قاهرة المعز، واختتمت الحلقة بإلقاء لقصيدة من الشاعر بهجت الدقميري، وذلك بحضور مدير عام الفرع.

من ناحية أخرى، نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، ورشة تعليم تفصيل ملابس تدريب عماد عبدالهادي، إلى جانب إقامة قسم الفنون التشكيلية بالقصر لورشة رسم، بينما نظمت مكتبة الشموت ورشة تعليم كروشية، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، محاضرة بعنوان «القيم الإيجابية في شارعنا المصر» ألقاها محمد ماهر بمديرية الآثار بالقليوبية، تحدث خلالها أن القيم هي قانون الحياة الإنسانية وتنتشر في المجتمعات العديد من القيم الإيجابية والسلبية، وللقيم مصادر عدة منها الدين والفرد والمجتمع ومن سمات القيم أنها متغيرة وغير وراثية ومكتسبة حسب ظروف وأحداث تسود المجتمعات.