شكرا لقرائتكم خبر عن ما زال الصعود مستمرًا.. ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا بمنتصف تعاملات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل سعر الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، الارتفاع بشكل حذر حيث حقق زيادة مقدراها جنيه واحد فقط في سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر عن سعره صباح اليوم. ويتعامل المستثمرون مع الذهب بحذر شديد بسبب التذبذب في السعر على مدار اليوم وتأثره عالميا بالدولار وسندات الخزانة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.34٪ لتصل إلى 1730.90 دولارًا، صباح اليوم، كما ارتفع مؤشر الدولار، والذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الأربعاء.
كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلن محافظ الاحتياطى الفيدرالى أمام الكونجرس أنه يتوقع ارتفاع التضخم على مدار العام، لكنه قال «لن يكون له تأثير كبير أو ثابت بشكل ملحوظ»، وسيلقي نفس التصريحات أمام لجنة مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم.
ويتعامل المستثمرون بحذر شديد مع الذهب بسبب مواصلة الدولار الارتفاع في التعاملات الأوروبية واقترب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، حيث دفعت المخاوف بشأن الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 واحتمال زيادة الضرائب، المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن من خلال الاستثمار في الدولار.
وفى مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، منتصف تعاملات الاربعاء، 769.96 جنيه، بينما سجل في الصباح 768.22 جنيه للقيراط
وعالميا سجلت الأوقية «الاونصة» سعر 1،732.72 $ بينما سجل في الصباح 1,731.96 $ للأوقية عيار 24 قيراط .
«المصرى اليوم«تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 24 مارس:
1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.96 جنيه وعالميا 55.71 $
2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 806.63 جنيه وعالميا 51.07 $
3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.96 جنيه وعالميا 48.74 $
4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.97 جنيه وعالميا 41.78 $
5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 513.31 جنيه وعالميا 32.50 $
6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.98 جنيه وعالميا 27.85 $
7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.65 جنيه وعالميا 23.21 $
8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6,159.70 جنيه وعالميا 389.96 $
9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،369.74 جنيه وعالميا 1,732.72 $
10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87,995.75 جنيه وعالميا 5,570.83 $
11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،957.48 جنيه وعالميا 55,708.32 $
سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الاربعاء، 24 مارس 2021
1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 877.87 جنيه وعالميا 55.68 $
2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 804.71 جنيه وعالميا 51.04 $
3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 768.13 جنيه وعالميا 48.72 $
4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 658.40 جنيه وعالميا 41.76 $
5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.09 جنيه وعالميا 32.48 $
6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 438.93 جنيه وعالميا 27.84 $
7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 365.78 جنيه وعالميا 23.20 $
8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,145.07 جنيه وعالميا 389.74 $
9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،304.70 جنيه وعالميا 1,731.76 $
10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,786.65 جنيه وعالميا 5,567.75 $
11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 877،866.51 جنيه وعالميا 55,677.46 $
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