شكرا لقرائتكم خبر عن «بنت من شبرا» تتقلد منصب أول عمدة لمدينة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت المصرية ماري ألكسندر بسطا، بنت شبرا في تقلد منصب عمدة مدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأميركية، ليتم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

وقد امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر بالتهاني لابنه بلدهم ماري ألكسندر بسطا.

وقالت العمدة ماري ألكسندر في تصريحات إعلامية، إلى أنها في الأساس من منطقة شبرا وكانت تعمل في مجال الفندقة، التي تلقت ‏دراستها في ولاية تينيسي، بعدما درست بمصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واهتمت بالعمل التطوعي بما في ذلك جهود دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمصر.

وفي تصريحات تليفزيونية لها قالت ماري ألكسندر: «تربيت على أنه لا يوجد مستحيل ويجب أن نسعى كثيرا، فأنا كامرأة أجنبية دخولي عالم السياسة بأمريكا لم يكن أمرا سهلا ولكني حاولت أكثر من مرة ولم أستسلم، وبالفعل مع كثرة محاولاتي في فهم الأوضاع استطعت أن أصل لهذا المنصب».

وتحكي «ألكسندر» أنها استقرت بمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي عام 2003، وكثفت جهودها في الأعمال المجتمعية بالمدينة حتى أصبحت عمدة لها، وتم اختيار مارى ألكسندر أثناء شهر مارس الجاري أثناء الاحتفالات بيوم المرأة العالمي ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم.

ولم تزور «ماري» مصر، منذ عام 2008 بسبب ‏ظروف خارجة عن إرادتها، لكنها تنوي زيارتها قريبا، هي وأسرتها، حتى يكونوا على تواصل دائم مع ‏بلدهم الأصلي.

وأشادت ألكسندر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات، وأن هذه الجهود محل تقدير عالمي، وأن ما حصلت عليه المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أمر جيد جدًا، منوهة بأن المرأة قادرة على الإنجاز حال اتاحة الفرصة لها وهذا ما يحدث في مصر حاليًا.