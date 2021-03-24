شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف، حملة على مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق مدينة الأقصر للحد من التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك لمخالفتهم لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتجميع الطلاب في اماكن مغلقة، وعدم الالتفات لخطورة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تم تكثيف الإجراءات لشن حملات دورية مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية على مستوى مدينة الأقصر، مؤكدا أن غلق المراكز يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدينة.