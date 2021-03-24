شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ اسوان يعلن بدء أعمال خط طرد الصرف الصحي بكلابشة و نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بدء أعمال تركيب خط الطرد الرئيسي كلابشة نصر النوبة، بالتوازي مع الأعمال القائمة على إحلال وتجديد خط المياه ٧٠٠ العمومي، إلى جانب تركيب خط طرد مزدوج بقطر ٣٥٠ مم باجمالى ٧٠٠ مم لمسافة ١٤٠٠ متر في المنطقة بين قرية قورته ثاني وقورته أول لربط محطة رفع قورته بمحطه الصرف الصحي بالكاجوج .

وأمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها حيث تم التنسيق بين الشركة المنفذة للمشروع والجهات المختلفة من هيئة الطرق والكباري وشبكة كهرباء نصرالنوبة ومرفق مياه نصرالنوبة ووزارة الاتصالات .

وجاري تكثيف أعمال الحفر حاليا بثلاث مجموعات عمل في أربع مواقع مختلفه تضم كل منطقه حفارات ومعدات ومهندسين وعمال ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم .