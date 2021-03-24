شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تختتم دورة الحد من الفساد المالي والإداري باستخدام التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، البرنامج التدريبي «تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد المالي والإداري» بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية

تناول المدرب بالمنظمة العربية للتنمية الادارية أشرف بديوي في أخر محاضرات البرنامج حوكمة الجهاز الإداري والمالي الإلكتروني، طارحاً سؤلاً للنقاش، وهو هل تحد التكنولوجيا من الفساد المالي والإداري؟ ليجب بعد ذلك موضحًا، أن ربط الاعمال بالتكنولوجيا الحديثية أصبح أمراً في غاية الأهمية، لأنها باتت حليفاً رئيسياً في مكافحة الفساد معتمدة على تقنيات حديثة للبيانات الضخمة، كما تناول توثيق وميكنة الإجراءات الداخلية، ومن ثم التقييم والمحاسبة بهدف إبراز دور عملية الفحص لاكتشاف عمليات السرقة والاختلاس والغش وتحديد المسؤولين عنها، عبر استخدام الأنظمة الالكترونية للتخطيط للمورد المؤسسية وتحديد فوائد أنظمة التخطيط للموارد.