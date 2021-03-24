شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تستكمل فعاليات الملتقى الثقافي الأول «أهل مصر» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث فعاليات الملتقى الثقافي الأول «أهل مصر» للأطفال من أبناء المحافظات الحدودية، بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت شرين عبدالمولى مطوية بعنوان «رائدات مصريات» تضم داخل طياتها معلومات عن رائدة في مجال الفن والصحافة وعلامة بارزة في تاريخ الثقافة، ألا وهى فاطمة اليوسف الممثلة اللبنانية التي تعود لأصول تركية والتى تزوجت من الفنان محمد عبدالقدوس وأنجبت الكاتب إحسان عبدالقدوس، ثم إتجهت إلى الصحافة بعد إعتزالها الفن، لذا تعد من أشهر الصحفيين والفنانين، كما أسست مجلتها «روزاليوسف» ونظرا لخلافها مع حزب الوفد المصرى ومصادرة عدة إصدارات من المجلة أدى لإفلاسها وتعرض روزاليوسف للسجن، كما أجرى كل من المخرج عمرو حمزة والفنان مصطفى إسماعيل بروفات تجاربهم المسرحية لتدريب الاطفال على خطة الحركة والاستعراض.

وفي جانب الورش الفنية قدم الفنان يحيى حسن مرحلة جديدة في فن الكلينكان لعمل تصميمات متنوعة على رقائق من النحاس، لتبدأ اولى خطوات تلك الورشة برسم العنصر المراد تصميمه على ورق كلك بشكل سيلويت وطبع التصميم بالحفر على النحاس، كما عرفت الفنانة غادة عبدالنبى المواد المستخدمة في الجلود لإنتاج مشغولات ذات جودة عالية وذو قيمة جمالية، موضحة أن الجلود المستخدمة لجلد الماعز والذى يتم التغلب على ملمسه الخفيف بإضافة مادة ذات كثافة، بالإضافة لإستخدام آلة كاويه للحفر على الجلد وعناصر مختلفة لتصنيع عدة مشغولات وإكسسورات مثل المحافظ والأساور، بينما نفذت الفنانة نانسى مغربى ورشة فنية بعنوان «مشغولات من الحبال» إستخدمت فيها الحبال القطنية والغراء الأبيض للتشكيل الفنى لعمل فوانيس ووحدات ديكورية، بالإضافة لبدء اعمال ورش الأركت، وحدات الإضاءة المصنوعة من الخرز، الحياكة والطباعة بالاستنسل .

إلى جانب تنفيذ كتاب ورقي بعنوان «أصنع كتابى» الذي ينفذ الاطفال من خلاله جميع مراحله بدءًا من تصنيع الورق حتى رسم الغلاف وتحديد محتواه حيث شرحت الفنانة أميرة سعد أن صناعة الورق يكون من ورق آخر تم إستخدامه من قبل، ويتم فرزه وتجميعه قبل بدء مرحلة العجن ومزج الورق بالماء والغراء الأبيض لتحليل أليافه وإعادة تصنيعه مرة أخرى