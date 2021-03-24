شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الأربعاء، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التحطيط العمراني بالمحافظة.

تأتى تلك الزيارة من الجهاز استعدادا لتوقيع برتوكول للتطوير والتنسيق الحضاري لمنطقة الجامع الكبير وقلعة شالى بسيوة، وذلك فقا لرؤية حضارية مع الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع البيئي المميز لواحة سيوة.

من المعروف أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يضع واحة سيوة نصب عينيه ومن أهم أهدافه لتوسيع الرؤية الجمالية للواحة ووضعها بعد انهاء عمليات التسيق الحضارى للجهاز بها على اجندة المزارات السياحية الهامة في مصر لماتتمتع به الواحة من مزارات بيئية وحضارية واثارية كثيرة ومتعددة منها قرية شالى الأثرية ومعبدامون ومعبدالتكهنات ومعبدالاسكندر الأكبر بسيوة، وهى كلها مزارات لها أهمية تاريخية ويبحث عنها أصحاب المقاصد السياحية في العالم .