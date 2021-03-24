شكرا لقرائتكم خبر عن ليس لها علاقة بالسفينة الجانحة..من هي مروة السلحدار القبطانة المصرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج قناة السويس، الأكثر تداولاً عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب جنوح سفينة عملاقة وسط القناة، حيث تم تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة، تعرقل الحركة.

ومع توالي الأخبار، نشرت أحد الحسابات الخاصة عبر موقع التدوين تويتر، أخبار تفيد أن قائدة السفينة هي القبطانة المصرية مروة السلحدار أول قبطانة مصرية عربية.

وجاء البوست المنتشر عن القبطانة مروة، على النحو التالي: «إلى قادرة على التحدي والمواجهة زنقت السفينة بالعرض في قناة السويس ووقفت الحركة فيها في حادثة ماحصلتش غير ٣ مرات في التاريخ: العدوان الثلاثي والنكسه والمرة دي».

ولكن بالبحث تم التأكد أن ليس هناك أي علاقة للقبطانة المصرية مروة السلحدار بالسفينة الجانحة، حيث أن السلحدار تعمل على متن السفينة «عايدة 4»، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، مخصصة لتموين الفنارات والمنائر المنعزلة، وتستخدم أيضًا في تدريب طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وبالبحث عن تاريخ السلحدار فقد كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية مارس ٢٠١٧، ويقول المجلس القومي للمرأة عبر موقعه الإليكتروني عن السلحدار إنها التحقت بالأكاديمية البحرية شعبة النقل الدول،٬ ولكن قررت أن تنتقل إلى شعبة الملاحة البحرية حيث اجتازت جميع الاختبارات والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية التي يخضع لها شباب الملاحة، وحصلت على «لائق» في جميع الاختبارات، ليس هذا فقط، بل استطاعت أن تتخرج بتفوق من قسم الملاحة البحرية دفعة ٢٠١٣ لتصبح أول فتاة مصرية في مهنة قبطانة بحرية.

عشان نبطل اشاعات وعشان انا شخصيا بكره أي حاجه fake حابب اقول ان أي اخبار منتشره عن تورط اول قبطانه مصريه في الحادث كلها اخبار كدب وهي مالهاش أي علاقه بالحادث ولا من قريب ولا بعيد بلاش تبقوا زي القطيع تمشوا ورا أي حاجه بدون تفكير..#قناه_السويس pic.twitter.com/P5o7AstZ7t

السلحدار التحقت بالعمل على السفينة «عايدة ٤» برتبة ضابط ثان، وتُعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة، حيث رفضت العمل في الشركات الخاصة٬ مفضلةً العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصري.

وأصبحت مروة واحدة من الطاقم الخاص بالسفينة عايدة 4 وهي سفينة تمتلكها الدولة متمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية منذ عام 1992 ومخصصة لتموين الفنارات والمنائر المنعزلة ويتم تشغيلها بمعرفة الهيئة وهناك بروتوكول موقع مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب طلبة الاكاديمية أثناء ابحار السفينة.

وعبر حسابها الخاص على موقع فيس بوك، أعادت السلحدار نشر خبر يوضح إنها ليس لها علاقة بالسفينة الجانحة وإنها تعمل على السفينة عايدة 4 المملوكة للدولة المصرية.

أما عن السفينة الجانحة بقناة السويس منذ صباح الثلاثاء، هي السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، وكانت في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وتمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

وذكرت جيه.إيه.سي الشركة المالكة للسفينة، على موقعها الإلكتروني أن السفينة إيفر جيفنالتي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء، بسبب حالة الطقس السيئ الذي يضرب مصر منذ أمس الثلاثاء، وتعرضها لعاصفة ترابية.