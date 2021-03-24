شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب سماء الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت عاصفة ترابية الآن سماء محافظة الأقصر وأثرت على مستوى الرؤية، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى نتيجة التغيرات في الطقس، مع تزايد كبير في سرعة الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح شديدة محملة بالاتربة والرمال مع عدم استقرار الطقس بمدن الأقصر.

عاصفة ترابية تضرب سماء الاقصر

وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

عاصفة ترابية تضرب سماء الاقصر

وطالب «الشامى»، المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة والرمال، وعدم استقرار الطقس مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الامان بين السيارات، مع استخدام الة التنبيه على فترات متقطعة لاشعار الاخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.

عاصفة ترابية تضرب سماء الاقصر

عاصفة ترابية تضرب سماء الاقصر

وأضاف أنه في حال حدوث أي طارئ الأتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903، وذلك لسوء حالة الطقس.