شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يتحدث عن حياته وذكرياته في برنامج السيرة على dmc والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الموسم الثاني من برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

يتحدث «الصاوي» خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن التنازلات التي قدمها منذ دخوله للمجال الفني. كما يتحدث عن فترات الاكتئاب وكيفية مواجهتها، بالإضافة للعديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.

يعرض برنامج «السيرة» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.