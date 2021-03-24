شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد المنيا تستعد لشهر رمضان بإحلال وتجديد السجاد والإضاءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت العديد من مساجد المنيا استعداداتها لحلول شهر رمضان الكريم بالقيام بإعمال إحلال وتجديد للمفروشات والسجاد، بساحات المساجد، والإضاءة، وإعلان مسابقات حفظ القرآن الكريم فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة، دخول العديد من المساجد الخدمة لأول مرة خلال الشهر الكريم

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ليس لدينا مانع في إقامة صلاة التراويح، بجميع المساجد، شرط التزام الجمهور المترددين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا أن لدينا 4100 مسجد، يتم إقامة الصلوات فيه يوميا، وفقا للإجراءات الاحترازية، حيث يتم متابعة أعمال النظافة والتعقيم بجميع المساجد، يوميا سواء من خلال لجان المديرية، أو من خلال الإدارات بالمراكز والقرى

مساجد المنيا تستعد لشهر رمضان

مساجد المنيا تستعد لشهر رمضان

مساجد المنيا تستعد لشهر رمضان