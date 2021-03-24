شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث استعدادات الفصل الدراسي الثاني .. رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، بنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات «أونلاين» في لقائه الشهري الذي يعقده لمتابعة سير العمل بالكليات.

وتابع مبارك، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى انتهت ببعض الكليات، وعلى وشك الانتهاء بباقى الكليات، ومدى تطبيق القواعد والضوابط التي تم إقرارها ومدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من انتشار فيروس كورونا، وعرض المشكلات التي تمت خلال فترة الامتحانات والحلول التي تم اتخاذها، موجها الشكر للكليات التي التزمت بتطبيق كافة القواعد، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج.

وأكد على أهمية الاستعداد لبدء أعمال الفصل الدراسى الثانى ورفع المقررات على المنصة الإلكترونية، وتطبيق نظم وقواعد التعليم الهجين، كما استعرض رئيس الجامعة، تقرير مقدم من الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول المقررات الدراسية المستوفاه لنسبة التعليم الإلكترونى المقررة بلائحة كل كلية، والتى تتضمن محاضرات صوتية وفيديوهات ولقاءات تفاعلية من خلال برامج التواصل الإلكترونية.

وعرض رئيس الجامعة الشعارات التي تم استلامها لجامعة المنوفية الأهلية، من قبل المتسابقين الذين تقدموا للمسابقة لاختيار أفضل (لوجو) وسيتم الإعلان عنه بجلسة مجلس الجامعة، والفوز بجائزة مالية قدرها 5000 جنيه.