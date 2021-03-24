شكرا لقرائتكم خبر عن للتعاقد .. وظائف خالية بشركة مياه الدقهلية (الرابط وطريقة التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية برئاسة المهندس خالد نصر، اليوم، عن حاجتها للتعاقد الفوري لشغل عدد من الوظائف من خلال التقديم الالكترونى على موقع الشركة.

حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية عن شغل وظيفة "عامل حفر وتسليك وتطهير"، وذلك بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 وذلك طبقا للشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية : "الكردي - المطرية - طلخا - منية النصر - المنزلة - الجمالية – جمصه".

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

وحددت الشركة أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال موقع الشركة، على الرابط التالي: http://www.dkwasc.com.eg/jobs/2021/job1_worker/stage1/

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية عن حاجتها للتعاقد مع "محصلين بنظام العمولة"، في الإعلان رقم 2 لسنة 2021 وذلك طبقا للشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية : "المطرية - المنزلة - الجمالية – أجا".

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل

للتقديم من خلال موقع الشركة، يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://www.dkwasc.com.eg/jobs/2021/job2_reader/stage1/

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