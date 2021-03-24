شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف «بحوث الصحراء» بتنظيم دورات تدريبية تخدم المرأة في واحة سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية التي تخدم المرأة في واحة سيوة، لتوفير فرص عمل للمرأة وتمكين المرأة في الأعمال التي تحقق الاستقرار للمرأة في واحة سيوه.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان «التنمية المستدامة للمرآه البدوية في سيوة لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة» وذلك في واحة سيوة، وتقام على مدار 3 أيام خلال الفترة من 23 وحتى غدا الخميس، موضحًا أن هذه الدورات تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأخيرة لواحة سيوة.

وأضاف «زغلول»، أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتقديم الدعم للمرآه في واحة سيوة، وأن السياسة العامة للمركز تأتي تنفيذا لخطة وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة في المناطق الحدودية ومنها واحة سيوه لزيادة دخل الاسرة وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن اساتذة المركز قاموا بتقديم محاضرة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمراه في سيوة وتعريفها بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية لإنتاج «الكمبوست» للإستفادة منه كمخصبات زراعية تفيد التربة وتحقق أعلي إنتاجية.

وأشار «زغلول»، إلى انه تم تدريب المرأة في سيوة على بعض الأعمال المتعلقة بكيفية زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية والاستفادة من الميزة النسبية لواحة سيوه في هذه المنتجات التي تخدم السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، فضلا عن تقديم محاضرات عن كيفية رعاية الحيوانات واهم الامراض والتحصينات اللازمة للثروة الحيوانية في المنطقة وأيضا زراعة بعض انواع الخضر التصنيع الغذائي من منتجات غير تقليدية مزروعة بالواحة .

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إن الدورات التدريبية تستهدف الإستفادة أيضا من مخلفات النخيل في تصنيع منتجات عالية القيمة وتقديم قيمة مضافة لإنتاج التمور، من خلال صناعات غير تقليدية للإستفادة من إنتاج التمور في واحة سيوة

مركز بحوث الصحراء

مركز بحوث الصحراء

مركز بحوث الصحراء

مركز بحوث الصحراء