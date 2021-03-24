شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة مختلفة عن سنوات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، كى نكون جاهزين بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبى الأول، والذى سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبى، لاختبار المنظومة.

وعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع نتائج اجتماع تم عقده بشأن استعدادات عقد امتحان الثانوية العامة، بحضور المسئولين من الوزارتين وعدد من الجهات، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحلول الفنية المتعلقة بالأجهزة وخطوط الربط ببنك المعرفة، وسبل التأكد من ملاءمة سرعات خطوط الربط الخاصة بالمدارس وكذا اتاحة السرعات المناسبة من خلال السنترالات.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تطرق إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أنه تم التوافق بشأن كل التفاصيل، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم خطة زمنية لرئيس الوزراء بالتنفيذ، محدد بها كل المهام والمسئوليات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين فى شهر إبريل ومايو، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، أنه تم عقد اجتماع مع فرق العمل، وتم تحديد المسئوليات ودور كل جهة، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 بدائل كى نضمن أن يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.