شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ إنشاء محطة صرف صحى جديدة بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمرج، بحضور رئيس الحى ونائب رئيس الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ومندوبى الإصلاح الزراعى بالمرج، وذلك لمناقشة مشاكل الصرف الصحى بالمرج ودراسة إنشاء محطة صرف صحى أخرى بالمرج.

وأسفر الاجتماع عن تحديد الموقع الخاص بالمحطة الجديدة، وجارى اتخاذ إجراءات تخصيص الأرض والتعويض كأحد خطوات حل مشاكل الصرف الصحى بالمرج، وسيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة خطوات التنفيذ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة بحى المرج شرق القاهرة، قبل 4 أيام، تفقد خلالها الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحى بمؤسسة الزكاة، والتى يتم إقامتها ضمن مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحى للمناطق التى تعانى من نقص فى خدمات الصرف.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من المحطة، والتى ستخدم عدة مناطق بالمرج من بينها منطقة أبو صير الغربى، وعزبة الجامعة، وخلف الأمن المركزى، ومؤسسة الأحداث، وعزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحى من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسى ومصرف المؤسسة العقابية مما سيحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

ويشرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على مشروع إقامة المحطة والتى تبلغ مساحتها الكلية 2000 م بقدرة 40000 م3/يومى، ويتم إنشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجارى، وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.