شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اليوم الرياضي للمرأة المصرية بمدينة الأسمرات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش احتفالات الدولة المصرية بشهر المرأة خلال مارس الجاري، قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدشين اليوم المصري للمرأة الرياضية لأول مرة في مصر يوم ٢٦ مارس، والاحتفال بالمرأة الرياضية سنويًا ضمن أجندة شهر المرأة وذلك بالتعاون مع رابطة حملة "إنتي الأهم" الرياضية والتي ترأسها دكتورة سحر عبد الحق وذلك إعمالًا بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية في كل المجالات.

وتقام احتفالية المرأة الرياضية بعد غد الجمعة بالمدينة الرياضية بالأسمرات الجديدة في تمام الواحدة ظهراً بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة النماذج الرياضية الملهمة في الرياضة المصرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات اليوم الذي يتضمن إقامة ماراثون رياضي بعنوان "الرياضة من أجل التنمية ودعم الفتيات " لدعم البطلات الرياضيات الصاعدات، والمشاركات في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتكريمهم وتكريم عدد من السيدات المؤثرات في الرياضة المصرية، وبطلات ذوي الهمم وبطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة، وأبطال الصم والبكم، إضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات من قاطني حي الأسمرات.

كما تشتمل الفعاليات على مهرجان الرياضة للفتيات، ومنافسات في ألعاب "الطائرة، السلة، الكاراتيه" ، ومشاركة أعضاء مشروع "ألف بنت ألف حلم"، وحلقة نقاشية حول دور التغذية الصحية لصحة الرياضيين وكيفية القضاء على السمنة والتمتع بالجسم السليم الرياضي، بالإضافة لتكريم الشخصيات المؤثرة في مجال التنمية.

ومن المقرر كذلك أن يتم تكريم مجموعة من النائبات عضوات مجلسي النواب والشيوخ خلال فعاليات اليوم الرياضي الذي يأتي تقديراً للدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمع وتنميته، ودورها الرئيسي في بناء الأسرة، والمجتمع على مختلف الأصعدة.