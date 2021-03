شكرا لقرائتكم خبر عن القبطانة مروة السلحدار لـ الخليج 365: ليس لى علاقة بسفينة قناة السويس الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مروة السلحدار، ضابط أول بحرى بالمنتدى البحرى بالأكاديمية البحرية، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس، لا صحة لها، مؤكدة أنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعى، وليس لها أى علاقة بحاوية قناة السويس.





وقالت مروة السلحدار، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الصور والمعلومات المفبركة المنشورة على السوشيال ميديا، هى حملة منظمة ضدها بدليل اكتشافها وجود 3 حسابات وهمية تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذين حصدوا 20 ألف متابعة خلال ساعات قليلة منذ تدشينهم.

وأوضحت أن الخبر المنشور على أحد المواقع باللغة الإنجليزية، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإشارة إلى قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تمامًا للواقع، حيث أشارت إلى أن التقرير الصحفى منشور فى تاريخ سابق، وتم استغلال هذا الخبر بعد فبركة تفاصيله والعنوان لربطه بواقعة قناة السويس، مشددة على أن هذا دليل آخر لوجود ترصد لشخصها.

يشار إلى أن شائعات انتشرت حول القبطانة المصرية مروة السلحدار، خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى ارتبطت بواقعة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVERGIVEN داخل مجرى قناة السويس، حيث أشارت بعض المعلومات المضللة إلى أن القبطانة المصرية هى من تقود السفينة.

ويذكر أن واقعة جنوح سفينة الحاويات فى قناة السويس، حدث صباح أمس الثلاثاء، ويعود السبب بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتمت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث تم الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يأتى هذا فيما عبرت أول سفينة للمجرى الملاحى لقناة السويس بعد عودة الملاحة، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد قرار هيئة قناة السويس بتسيير قافلة الشمال، القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطل الملاحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتى تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، وجنحت فى المنطقة 151 ترقيم القناة، خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.





ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان رسمى صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.