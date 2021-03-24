رقص وزغاريد.. أهالي قرية "طفل أبو الريش" المختطف يحتفلون بعودته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث ومحمد أيمن:

استقبل أهالي منطقة الريغة، بقرية زاوية أبومسلم التابعة لمركز أبوالنمرس في الجيزة، خبر عودة "الرضيع المختطف" من داخل مستشفى أبو الريش، بالرقص والزغاريد.

وتوافد صباح اليوم، العشرات من أهالي القرية على منزل أسرة الرضيع؛ للاحتفال وتقديم التهنئة لأسرة الرضيع.

عزت طه، جد الرضيع، قال إن والدة الطفل توجهت صباح الأحد الماضي توجهت والدة الرضيع إلى مستشفى أبو الريش؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، بناء على طلب الطبيب المُعالج، يقول عزت طه جد الطفل: أثناء وقوف والدة الطفل في طابو منتظرة توقيع الكشف عليه، حيث كانت تحمل رقم 200، فجئتها سيدة ترتدي بالطو أبيض مثل الذي ترتديه الممرضات، وأبدت رغبتها في مساعدته "تعالي أنا دكتورة هنا وهساعدك عشان ابنك تعبان ومحتاج جهاز تنفس"، ثم طالبتها بتصوير بعض الأوراق من خارج المستشفى.

فور عودتها فوجئت بهروب الطبيبة ومعها طفلها، ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى والشرطة.

وقالت والدة الطفل إن المتهمة كانت ترتدي النقاب و"بالطو أبيض" وأوهمتها أنها طبيبة "أنتي صعبانه عليا وهساعدك"، ثم طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة من أحد المكاتب الإدارية.

حررت أسرة المُختطف محضر في قسم شرطة السيدة زينب، وبتتبع الكاميرات أمكن تحديد خط سير المتهمة التي ذكرتها أم الطفل، حيث إنها استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة؛ لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت المترو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمة بانتحال صفة طبيبة وخطف طفل من والدته بمستشفى أبوالريش بالسيدة زينب.

وبدأت نيابة السيدة زينب، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.