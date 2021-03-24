ضبط مستريحة الإسكندرية استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريحة الإسكندرية، استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، و3 آخرين، بقيام سيدة بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كانت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، أفادت بقيام سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وأكدت التحريات الحصول من الشاكين على مبلغ مالي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه بالمخالفة للقانون، كما أشارت التحريات أن المذكورة محبوسة حالياً بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.