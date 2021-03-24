"صعبتي عليا وهساعدك".. تفاصيل حوار بين والدة "طفل أبوالريش" و"الطبيبة المزيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، لأقوال والدة الطفل المختطف من مستشفى أبو الريش.

وقالت والدة الطفل إن المتهمة كانت ترتدي النقاب و"بالطو أبيض" وأوهمتها أنها طبيبة "أنتي صعبانه عليا وهساعدك"، ثم طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة من أحد المكاتب الإدارية.

وأضافت الأمن أنها فور عودتها فوجئت بهروب الطبيبة ومعها طفلها، ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى والشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمة بانتحال صفة طبيبة وخطف طفل من والدته بمستشفى أبوالريش بالسيدة زينب.

وبدأت نيابة السيدة زينب، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.