أمن القاهرة يضبط "طبيبة مزيفة" خطفت طفلًا من مستشفى أبوالريش بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمة بانتحال صفة طبيبة، وخطف طفل من والدته بمستشفى أبوالريش بالسيدة زينب.

وبدأت نيابة السيدة زينب، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن والدته توجهت به إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وأثناء تواجدها طلبت منها احدى السيدات كانت ترتدي ملابس طبيبة ترك الطفل معها لتوقيع الكشف الطبي عليه وطلبت من الأم التوجه لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بإجراءات دخول المستشفى وبعد دقائق عادت الأم ولم تجد طفلها أو الممرضة.