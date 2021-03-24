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التحفظ علي سيارة محملة بـ 3 طن عسل أبيض مشكوك في صلاحيته بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظ فريق الرقابة التموينية بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، على سيارة محملة بكميات من العسل الأبيض مسكوك في صلاحية، ضمن استعدادات «شهر رمضان» .

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتحفظ فريق الرقابة التموينية بإدارة تموين أبوقرقاص على سيارة محملة ب 3100 كيلوجرام، من العسل الأبيض، مشكوك في صلاحيتها، ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك .

تحرر محضر بالواقعة، وتم اخذ عينه لفحصها .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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