شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا مين وليه»..ختام الدورة الإفتراضية لتدريب 48 كاهناً بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أمس بالتعاون مع خدمة الأنبا ابرام بكنيسة القديس مار مرقس الرسول في مصر الجديدة، تدريبًا للآباء الكهنة، حول كيفية بناء هوية جنسية صحية لدى الأبناء والوقاية من المثلية الجنسية، بعنوان «أنا مين وليه؟».

وشمل التدريب، الذي حضره ٤٨ كاهنًا من ايبارشيات مختلفة، موضوعات مثل تاريخ الطب النفسي، والأسباب المحتملة للميول المثلية، وحماية الأطفال من التحرش والإساءات.

وتكون التدريب من ٤ لقاءات مكثفة عبر الإنترنت استمر كل منها لحوالي ٨ ساعات.