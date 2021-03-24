شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لأهالي المنيا .. الطقس سينخفض 15 درجة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة المنيا، اليوم الاربعاء، طقس بارد و تعم أجواء رياح باردة مع انخفاض في درجة الحرارة.



وتقطع في ظهور أشعة الشمس تسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الزراعي "القاهرة - أسوان"، وعدد من الطرق الفرعية.

وتشير درجات الحرارة لمواصلة الانخفاض تدريجي بطقس بمحافظة المنيا، ورصدت حالة الطقس انخفاض قدره 15 درجة بحلول المساء اليوم الاربعاء، ويكون الطقس بارد، مع احتمالية هبوب رياح عاصفة.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.