شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تشيد بإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بإعادة هيكلة، وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إن إعادة الهيكلة، كانت أحد أهم مطالب المهتمين بالشأن الزراعي المصري، لتقوم بدور حيوي في توزيع المبيدات والتقاوي والأسمده وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى.

وأضاف «أبوصدام»، أن إعادة تفعيل نشاط الشركة، وإنشاء مركزين للشركة، بمحافظتي المنيا، والبحيرة، سوف يساهم في مساندة صغار المزارعين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يوفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، المضمونه بكميات كافيه وأسعار مناسبة، ويوفر لهم خدمه جيده، وسوف يساعد ذلك في تنمية القطاع الزراعي، وتحسين دخول المزارعين.

وأكد «عبدالرحمن»، أن تطوير الشركة يحسن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، بما يعزز دوره المحوري في مساندة القطاع الزراعي، بالاضافه إلى توفير الميكنة الزراعية المتطورة، والتي تساهم في زيادة الانتاجيه وجودة المحصول، وتقديم خدمات مصرفية، وتمويليه متميزة للمزارعين، جراء فصل النشاط المصرفي للبنك عن النشاط التجاري، إذا أسندت مهمة توزيع الاسمده والمبيدات، وغيرها للشركة، مما يقضي على، فوضي أسواق المبيدات، والاسمده في السوق الحر.