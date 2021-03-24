شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدي على املاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق، حيث تم إزالة 11حالة تعدى على الاراضي على نهر النيل بقري الصافية، ومحلة دياي، على مساحة 733 متر، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع حماية النيل، وقسم شرطة المسطحات المائية.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.