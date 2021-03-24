شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 11 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس وتوقفها بأحد مناطق الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤولون بشركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة ببورسعيد إن قناة السويس أخطرت 11 سفينة بعبورها المجرى الملاحي اليوم الأربعاء ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.

وأشار المسؤولون وفقاً لرويترز إلى أن السفن ستتوقف في إحدى مناطق الانتظار على بعد حوالي 30 كليومترا من السفينة الجانحة لحين الانتهاء من عمليات التعويم تماما.

وكان مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس وشاهد عيان قال اليوم الأربعاء إن أول سفينة تمر الآن داخل المجرى الملاحي بمنطقة الاسماعيلية في القطاع الأوسط للقناة في طريقها للبحر الاحمر.

وأضاف أن السفينة تعبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قناة السويس بشأن هل السفن ستكمل رحلتها أم ستتوقف في مناطق الانتظار لحين الانتهاء تماما من تعويم السفينة.

وشهدت الساعات الماضية، مساء الثلاثاء توقف حركة الملاحة في قناة السويس، بسبب جنوح سفينة عملاقة وسط القناة. فقد تم تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة، تعرقل الحركة.