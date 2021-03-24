شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن الانتهاء من حفر بئر مشندت العميق بتكلفة 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد شعيب محافظ مطروح الانتهاء من حفر بئر مشندت العميق بواحة سيوة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه .

وذلك في إطار تطوير قطاع الري بالواحة ضمن خطة متكاملة لتطوير الواحة تنمويا وسياحيا وسط فرحة كبيرة من المزارعين و شيوخ القبائل وأهالي قرية المراقي.

وأوضح العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم تفقد أعمال تفجير البئر مشندت العميق بعمق ٩٠٨ متر .

والمستهدف منه ري مساحات أراضي زراعية بمساحة تقدر بحوالي ٤٠٠ فدان ،

يأتي ذلك في اطار جهود وزارة الموارد المائية والري حيث المستهدف حفر ١٢ بئر مع اغلاق الابار المملحة .