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عبور أول سفينة قناة السويس بعد تعويم ناقلة الحاويات الجانحة

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رويترز 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبور أول سفينة قناة السويس بعد تعويم ناقلة الحاويات الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس وشاهد عيان اليوم الأربعاء إن أول سفينة تمر الآن داخل المجرى الملاحي بمنطقة الاسماعيلية في القطاع الأوسط للقناة في طريقها للبحر الاحمر.
وأضاف أن السفينة تعبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قناة السويس بشأن هل السفن ستكمل رجلتها أم ستتوقف في مناطق الانتظار لحين الانتهاء تماما من تعويم السفينة.

شهدت الساعات الماضية، مساء الثلاثاء توقف حركة الملاحة في قناة السويس، بسبب جنوح سفينة عملاقة وسط القناة. فقد تم تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة، تعرقل الحركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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