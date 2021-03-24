شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..فوز 10 فتيات في مسابقة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية الأزهرية بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت 10 فتيات بمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الاعدادية الازهرية في الإسكندرية، الأربعاء، وحصل معهد فتيات القويري على المركز الأول على مستوى المنطقة تحت إشراف محاسن حسن معلمة التربية الرياضية بالمعهد.

فوز 10 فتيات بمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية الأزهرية فى الاسكندرية (أسماء وصور)

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن النتيجة جاءت كالتالى:

(الوثب العالي) فازت الطالبة سهيلة يوسف السيد من معهد القويري بالمركز الأول ، وفازت بالمركز الثاني الطالب هبة محمد محمد من معهد الفتح المبين.

(دفع الجلة) فازت الطالبة أمنية محمد السيد من معهد سيدي بشر بالمركز الأول ، وفازت بالمركز الثاني الطالبة مريم سعيد فوزي من معهد القويري.

فوز 10 فتيات بمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية الأزهرية فى الاسكندرية (أسماء وصور)

(العدو 100 متر) فازت الطالبة جهاد محمد أبو الحسن من معهد سموحة النموذجي بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة جنى خالد جمال من معهد سموحة النموذجي، وفازت بالمركز الثالث الطالبة جهاد أحمد مرسي من معهد القويري، وفازت بالمركز الرابع سلمى فريد شوقي من معهد السيوف.

(الوثب الطويل) فازت الطالبة شروق رشاد رشاد من معهد الصادق عرجون بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني سما حسانين ذكي من معهد الفتح المبين.

فوز 10 فتيات بمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية الأزهرية فى الاسكندرية (أسماء وصور)

وفي سياق متصل، كرم الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية عددٍ من المعلمين بمعهد أبوالعيون لبلوغهم سن المعاش، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم خلال فترة عملهم بالأزهر الشريف، وهم محمد عبدالسلام كشك مدير إدارة المنتزه الأسبق، ومحمد سلام، وعماد بلال، ومجدى عمارة، وإبراهيم عبدالرحيم، وفتح الله أحمد، ورجب البسومى، وأحمد علام، ومحمود حامد، وأحمد السقا، وعبد الرحمن سعيد، ومحمود همام، وأحمد موسى، ومن الجهاز المعاون يوسف أحمد، حيث تم تقديم شهادات تقدير لهم.

فوز 10 فتيات بمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية الأزهرية فى الاسكندرية (أسماء وصور)

طالع المزيد:

روابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية في الإسكندرية

13 شرطًا في المتقدم.. منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن حاجتها لشغل 22 وظيفة إشرافية