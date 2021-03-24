شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير فرص العمل للشباب .. محافظة القليوبية تطلق مشروع «مستقبلي في شغلتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات مشروع «مستقبلي في شغلتي» بتمويل من الاتحاد الاوروبي لتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

دشن الافتتاح داخل مسرح نادي شباب طوخ، بحضور كلا من ، ماجد أديب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، ووائل ماجد مدير جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، والنائب مصطفي النفيلي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس النواب ، وأبوسريع تمام عضو مجلس الشيوخ ، وهالة حسام مدير ادارة طوخ التعليمية وممثلين من التضامن الاجتماعي

قال ماجد أديب رئيس مجلس ادارة الجمعية، إن مشروع تحسين فرص التشغيل لدي الغير هو ترابط بين المجتمع المدني والجهات التنفيذية ، وهو فكر مصر والقيادة السياسية 2030 مشيرا إلى أن المشروع يستهدف مدينة طوخ ، باعتبار أن قريتي كفر الجمال والسيفا التابعتان للمركز من أعلي القرى التي يتم بها عمل الهجرة الغير شرعية.

ويهدف المشروع لتدريب وتشغل الشباب والشابات في قرى المركز والحاقهم في وظائف ثابتة لدى الغير مع كافة الامتيازات «تأمين اجتماعي وتأمين صحي وعقود العمل» وجميع التدريبات والخدمات والوظائف بمنحة من جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي.

وأوضح محمد مرسي مدير المشروع أن المشروع يتمويل من الاتحاد الأوروبي، يستهدف توفير فرص العمل للشباب في مستوي مركز ومدينة طوخ ، ونجحت للوصول إلى 300 مستفيد خلال شهر.

يذكر أن الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة ، تعد جمعية أهلية غير هادفة للربح أسسها مجموعة من المهتمين بالعمل التنموي من أجل تمكين الشباب والأطفال والمرأة لخلق دور إيجابي ومتميز لهم في المجتمع والفئات الأكثر احتياجا، خلال برامج تنموية في المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والبيئية والصحية وتنمية الموارد في إطار من المواطنة والمشاركة الفعالة وإحترام حقوق الإنسان ومشاركة كافة الأطراف المعنية.