شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب مدن وقرى المنيا .. وتعافي 38 عاملة بمصنع أصيبن بـ«اختناق ترابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة التقلبات الجوية والطقس غير المستقر، سيطرتها على مدن وقرى المنيا، وعاد المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

فيما أعلن الدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، تعافي 38 عاملة وخروجهن من المستشفى عقب إجراء الإسعافات وتلقي العلاج، في إعقاب إصابتهن باختناق ترابي، أثناء العمل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا، نتيجة العاصفة الترابية .

فيما شهدت بعض الطرق الإقليمية والسريعة، انتشار الفرق المرورية للحد من السرعات، والحفاظ على أرواح السائقين والمواطنين من وقوع حوادث طرق .