شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بوروندى يدعو الرئيس السيسى لزيارة بلاده ويوجه رسالة للمستثمرين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس البوروندى، إيفاريست ندايشيمى، دعوة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة بلاده فى الوقت المناسب للرئيس السيسى، مضيفًا: "أحمد الله الذى قادنى إلى مصر وسعيد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى هذه الزيارة الرسمية الأولى على هذه الأرض الرائعة".

وعبر رئيس جمهورية بوروندى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الأربعاء، عن رغبته فى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين اليوم يجسد هذه العلاقة.

وناشد رئيس بوروندى، وزيرى خارجية البلدين بالإسراع فى العمل من أجل شعبى البلدين اللذان يربطهما نهر النيل.

وتوجه الرئيس البوروندى بالتقدير للرئيس السيسى لدفاع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى عن مصالح القارة فى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتابع مخاطبًا الرئيس السيسى: "لا ننسى دعمكم سيادة الرئيس لبلدنا عندما احتجنا الدعم.. أنا على قناعة بأن الفقر لا يجب أن يكون مصيرنا وقدرنا".

ودعا رئيس بوروندى، المستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة فى بوروندى، مؤكدًا أن بلاده تدخل مرحلة جديدة للتعاون مع مصر.