شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره البوروندى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البوروندى إيفاريست ندايشيميى، توقيع 6 مذكرات تفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الرسمية.

كما شملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تفاهم فى مجال الثقافة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإعلام، جاء ذلك عقب مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس البوروندى فى قصر الاتحادية.