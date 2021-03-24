شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الجنايات تقضى بإعدام سفاح الجيزة شنقا فى قضية قتل صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، بمعاقبة المتهم قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

وفى جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجنى عليه في بولاق الدكرور.. وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الجنايات تقضى بإعدام سفاح الجيزة شنقا فى قضية قتل صديقه

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

وفى جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجنى عليه في بولاق الدكرور.

الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة بإجراءات الامتحان الرسمى لاختبار المنظومة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، كى نكون جاهزين بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبى الأول، والذى سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبى، لاختبار المنظومة.

وعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع نتائج اجتماع تم عقده بشأن استعدادات عقد امتحان الثانوية العامة، بحضور المسئولين من الوزارتين وعدد من الجهات، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحلول الفنية المتعلقة بالأجهزة وخطوط الربط ببنك المعرفة، وسبل التأكد من ملاءمة سرعات خطوط الربط الخاصة بالمدارس وكذا اتاحة السرعات المناسبة من خلال السنترالات.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تطرق إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

"المالية" تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 26 أبريل

اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل ، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل.

أضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦ و٢٧ مايو.

أهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، اليوم الأربعاء، ميناء العريش البحرى، وذلك بسبب الحالة الجوية التى تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى، في تصريح له، أنه تم تنفيذ قرار الإغلاق اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

وأوضح أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل منتجات المحافظة من الأسمنت والملح وتصديرها إلى الخارج.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض منذ الأمس لرياح شديدة وعواصف ترابية وانخفاض كبير في مستوى الرؤية.

الصحة تكشف مواعيد الجرعات الثانية للقاحى كورونا سينوفارم واسترازينيكا

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا (3 أشهر) من تلقيهم الجرعة الأولى.

وأوضح أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكترونى، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال وتنصح المرضى بعدم الخروج

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من التحذيرات الهامة للمواطنين تزامنا مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد من نشاط رياح مثيرة للرمال والأترية تصل للعاصفة، وانخفاض حاد فى درجات الحرارة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين عدم تخفيف الملابس، وعدم ارتداء الملابس الصيفية، وغلق النوافذ جيدا، مؤكدة أنه يفضل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفيه عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء، فضلا عن القياده بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

البحوث الفلكية: رمضان 30 يوما وآخر أيامه فلكيا الأربعاء 12 مايو

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

جاء ذلك خلال الندوة التى ينظمها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، التى تبث من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.