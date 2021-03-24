شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة": انطلاق الدورة التنافسية للألعاب الجماعية والفردية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات الدورة المجمعة التنافسية للألعاب الجماعية والفردية لطلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يهدف المشروع إلى الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب.

تستمر الدروة التنافسية على مدار شهرى مارس وإبريل 2021 بمشاركة نحو 2376 طالب وطالبة في محافظات "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الجيزة، سوهاج، الأقصر".

ويتنافس أفضل العناصر من طلاب المدارس الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية التي تتضمنها المنافسات والمتمثلة في "كرة القدم الخماسية، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى"، ويتم تنفيذ المنافسات في ظل الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت اليوم منافسات الدورة المجمعة بمحافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ويتابع المنافسات فريق عمل الوزارة منهم سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وأحمد حسان.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم.