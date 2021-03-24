شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تطلق برنامج توعوى بعنوان "معًا لتوعية أطفالنا من التحرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمرسى مطروح، برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، البرنامج التدريبي التوعوى تحت شعار "معا لتوعية أطفالنا من التحرش"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لمدة 5 أيام بمقر المكتبة، يأتى ذلك فى إطار تحقيق الأهداف المشتركة لدور مختلف الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الوقوف في وجه انتشار التحرش بالأطفال، ووقايتهم من هذا الجُرم الدنيء.

يتضمن البرنامج دروسًا توعوية حول التحرّش الجنسيّ بالأطفال، بالإضافة إلى وسائل تفادي التحرّش من خلال توعية الأطفال للبعد من المتحرّشين، وإخبار جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتحرشين، كما يتضمن البرنامج تعلم بعض فنون الدفاع عن النفس، وكذلك دروسًا عن كيفية قراءة لغة الجسد للأشخاص، بجانب تقوية الجانب الديني لدي الأبناء، وتقوية الحوار في محيط الأسرة والتوازن فى استخدام أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل طفل علي حدة، معتمدين في ذلك على الموسيقى والرسم باعتبارهما من أقرب وسائل التواصل مع الأطفال، لإيضاح الفكرة لهم بطريقة سلسة ومبسطة.

حضر الافتتاح الشيخ عبد العظيم سالم - رئيس فرع المنظمة بمطروح، وأسامة المرسي- مديرعام مكتبة مصر العامة، والشيخ كارم أنورعفيفي - أمين عام فرع المنظمة، وإلهام جلال- المديرالاداري للمنظمة.