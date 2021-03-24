مدير التأمين الصحى الشامل: الاستفادة من الخبرات اليابانية بالتغطية الصحية الشاملة

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القاهرة - سامية سيد - تعزيز التعاون الفنى مع «جايكا» لضمان استدامة جودة الخدمة

عقد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، اجتماعًا مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، تم خلاله التباحث حول محاور مشروع الدعم الفنى المقدم من الحكومة اليابانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، على النحو الذى يضمن تقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، واستعرض الموقف التنفيذى لهذا المشروع قائلاً: «إننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل، عقب نجاح تجربة بورسعيد، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه».

وأشار، فى اجتماعه مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، بحضور مى فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى حرصه على تعزيز أوجه التعاون الفنى المشترك بين الجانبين؛ من أجل الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، على نحو يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المواطنين خلال 10 سنوات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل.

وأوضح أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.